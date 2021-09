Sâmbătă a avut loc, la Palatul Parlamentului, Consiliul Național al PNL.

”După negocierile care au urmat alegerilor, am reușit să așezăm PNL ca principa, partid de guvernare.

Până în 30 mai, lucrurile au funcționat, PNL a fost stabil, pe un scor de 26%-27%, perceptia asupra partidului a fost una buna și avea un potențial de creștere.Orice om care are o minimă obiectivitate știe acest lucru.

Din păcate, după 30 mai, a fost declanșată o competiție care s-a transformat , din păcate, într-o luptă foarte dură, în care cele douăm părți implicate în competiție nu s-au sfiit să folosească instrumente care nu sunt specifice democrației și PNL.

Realitatea este că astăzi, PNL a pierdut masiv din încredere - doar 15% dintre români mai consideră că Româmia se îndreaptă într-o direcție bună, încrederea în premier și Guvern prefer să nu v-o spun public...

Din cauza asta, suntem în fața unui Congres în care toți delegații care vor veni trebuie să judece prin propriul aparat de analiză și să ia decizia liber, ținând cont doar de binele PNL.

Mai mult, prin deciziile luate fara acordul meu, am ajuns într-o criză politică care pune sub semnul întrebării guvernarea de către PNL”, a declarat Orban.

Liderul PNL a precizat că viitorul președinte al partidului are 3 obiective principale: refacerea unității PNL, refacerea încrederii cetățenilor în partid și refacerea majorității parlamentare.

”În 2017, când am preluat conducerea partidului, încrederea în partid era foarte mică, dar am demonstrat, în 4 ani, că PNL are forța de a câștiga alegerile.

Refacerea majorității parlamentare este fundamentală pentru a putea suține un Guvern care să guvernze cu deplină capacitate, să poată trece prin Parlament toate legile reformelor pe care le-am promis românilor. Le-am promit 4 ani de stabilitate, de guvernare responsabilă, investiții, creșterea veniturilor, a calității vieții și se serviciilor publice”, a adăugat Orban.

Președintele PNL le-a mai spus liberalilor că asupra partidului nu trebuie să mai fie puse ”presiuni de la nivelul unor conduceri care au calcat în picioare democrația și istoria PNL”