Fostul primar al Iașului Gheorghe Nichita a fost eliberat din Penitenciar și a făcut declarații jurnaliștilor locali care l-au așteptat la ieșire. Fostul edil a cerut iertare prietenilor lui care „au suferit din cauza necazurilor” lui și a anunțat că nu-l mai intersează politica. În schimb, spune că se va implica la nivel de „opinie publică”.

„E mare suferință, e foarte greu și nu a fost ușor. O durere foarte mare și pentru mine, și pentru cei dragi mie, familia mea, dar toate au și un sens, un scop. Dumnezeu are un scop pentru toate. Deocamdată este un echilibru și încerc să-l mențin. Mi-e foarte dor de cei de acasă, de nepoți în special, pentru că dânșii mă așteaptă, știu că vin, ca să am grijă de ei.

Politică nu mai vreau să fac, și nu mă mai interesează politica. Dar, în schimb, prezența în opinia publică mă interesează. Am destulă experiență acumulată în această viață, atât în domeniul administrativ, cât și politic, și nu numai. Am și o experiență de viață destul de bogată pentru că nu mi-a fost ușor prin toate prin care am trecut prin viață, în general, mai ales ultima suferință.

Se spune în popor, de obicei, că ce nu te omoară, te întărește. Am trăit cu acest gând ca să pot să mă auto-sugestionez. În schimb, nu este ușor. Nedreptatea doare cel mai tare. În clipa în care știi că ai greșit, că ai făcut anumite lucruri, poți suporta mai ușor, dar în rest e foarte greu”, a declarat Gheorghe Nichita pentru Ziarul de Iași.

Întrebat dacă a făcut închisoare nevinovat, fostul edil a răspuns: „Nu vorbesc acum despre aceste lucruri. Acum am alte lucruri de rezolvat.”

Întrebat despre flagrantul în cazul lui Dumitru Buzatu, Nichita a reacționat: „Sincer să fiu, nici măcar nu vreau să vorbesc despre această treabă, dintr-un singur motiv – eu nu am fost la coafor ca apoi să alerg după mașina lui și să-l caut în portbagaj”.

Primul lucru pe care am să-l fac când ajung acasă este să mă bucur așa cum se bucură un om când îi vede pe cei dragi și o să încerc întâi și întâi să mă adun cu toate lucrurile și să văd efectiv ce am de făcut în familie – am nevoie să-mi întăresc familia, pentru că am lipsit destul de mult. Gândiți-vă că toată această poveste, această dramă a mea, durează de 8 ani și jumătate.

Primul lucru pe care îl am de rezolvat – sănătatea și familia, aceste două obiective le am în momentul de față. Sigur, mai am un lucru de făcut – să-mi cer iertare celor care mi-au fost aproape, care au fost afectați din cauza necazurilor mele și celor care mi-au rămas în continuare prieteni și loiali, le cer iertare pentru faptul că ceea ce mi s-a întâmplat mie i-a afectat și pe ei”.

