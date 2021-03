O altă veste anunțată de primarul Ciucu pe Facebook este construcția de garaje pentru biciclete, ce vor fi montate în zonele cu locuire densă, la aproximativ 1-2 km de gurile de metrou, pentru ca oamenii să aibă unde-și lăsa bicicleta noaptea, sub cheie, ca să nu le mai urce pe scări sau cu liftul.

„Prima bicicletă

Suntem foarte interesați și am bugetat deja soluții pentru ceea ce specialiștii în mobilitate numesc “last mile”. Ultima milă. Adică acele soluții de transport pentru distanțe mici care să le asigure oamenilor transportul de la metrou/autobuz și până acasă (biciclete, trotinete etc.)

Am văzut multe propuneri despre cum ar trebui să arate aceste rasteluri, unele cu acoperiș, altele cu pereți, cu camere si panouri solare, scumpe si greu de întreținut. Eu sunt adeptul principiului “simply the best!” așa că am optat pentru cea mai simplă soluție. În Amsterdam bicicletele stau în ploaie și nu pățesc nimic.