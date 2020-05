Primăria Capitalei, linie telefonică gratuită pentru consiliere psihologică 

"Am lansat acest serviciu gratuit pentru a veni in intampinarea celor care se confrunta cu dificultăți în a gestiona problemele de anxietate, depresie sau adaptare la restrângerea mobilității. Astfel, o echipa formata din 21 de specialisti, medici psihiatri si rezidenti cu specializarea Psihiatrie lucreaza in trei schimburi, cate trei ore, si ofera consiliere psihologică prin telefon, discuta cu cei care au nevoie de sfaturi și ajuta la identificarea unor soluții pentru ameliorarea stării celor aflati în suferință", a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea.

Aceasta linie telefonica poate fi apelata atat de bucuresteni, cat si de persoane din alte judete ale tarii, care au nevoie de consiliere psihologica.

De altfel, in aproximativ doua saptamani de la lansare, linia telefonica dedicata a Spitalului Obregia a fost apelata de 71 de persoane, dintre care jumatate erau bucuresteni, iar restul din alte judete ale tarii.

Linia gratuita de consiliere telefonica – 031-9103 - este la dispozitia cetatenilor zilnic, între orele 10:00 și 19:00.