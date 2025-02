Cele mai afectate sectoare sunt industria auto, cea textilă, construcțiile sau IT. Deja doi mari producători din segmentul auto au anunțat că vor da afară aproximativ 1.000 de oameni. Și în IT au fost făcute restructurări la început de an, iar salariații de aici nu mai beneficiază de facilitățile fiscale.

Și companiile din retail iau în calcul reorganizări în acest an. 17% dintre concedia angajații.