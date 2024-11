Marcel Ciolacu a anunțat, luni, că și-a depus demisia din funcția de președinte al PSD. A spus, însă, că va rămâne alături de colegi până duminică, după alegerile parlamentare, arătând că, la viitoarele alegeri, nu va mai candida la alte funcții în interiorul partidului. Deocamdată, va rămâne în funcția de premier, a mai spus acesta.

La intarea la ședința care urmează să aibă loc la sediul partidului, liderul PSD a fost întâmpinat de reporteri, cărora le-a oferit o serie de declarații:

"Partidul Social Democrat nu va face nicio contestatie. Regulile democratiei si importanta acestui tur doi este mult mai mare decat interesele noastre personale.

Eu aseara i-am dat secretatului general demisia. Astazi, la ora 17, am convocat un Consiliu politic national si o sa venim dupa Consiliul politic national si o sa comunicam decizia pe care o sa o luam. In primul rand, nu vorbim despre o acceptare a demisiei, pentru ca demisia este un act unilateral. Deci am incheiat si aceasta discutie.

O sa raman alaturi de colegii mei pana duminica la alegeri. Sunt ferm convins ca, in perioada viitorare, o sa venim si cu un calendar de alegeri in interiorul partidului. La viitoarele alegeri din interiorul Partidului Social Democrat, eu, Marcel Ciolacu nu voi candida la nicio functie", a spus Marcel Ciolacu.

Reporter: Ce se intampla cu functia de premier? Mai ramaneti la Guvern?

Marcel Ciolacu: Da, categoric. E o functie pe care o am pana cand se termina alegerile si vine o noua majoritate.

Reporter: Cine o sa vina in locul dumneavoastra la conducerea PSD?

Marcel Ciolacu: Un coleg.

Reporter: A cui considerati ca este vina pentru tot rezultatul alegerilor?

Marcel Ciolacu: A mea!

Prima reacție din PSD după ce Lasconi l-a depășit oficial pe Ciolacu: Să vedem următoarea finală, noi ne pregătim pentru parlamentare.

Zvonuri despre demisia lui Marcel Ciolacu de la cârma social-democraților au circulat pe scena politică încă de la aflarea rezultatelor de la alegerile prezidențiale de duminică.

Eșecul liderului PSD este cu atât mai usturător cu cât aseară, chiar și după închiderea urnelor, se punea doar problema cine va fi al doilea calificat în finală dintre Costin Georgescu și Elena Lasconi.

Luni dimineață, după ce Georgescu s-a plasat clar pe locul 1, Elena Lasconi l-a devansat și ea pe liderul PSD, care a terminat cursa abia pe locul 3.