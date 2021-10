Compania care deține platformele Facebook, Messenger, Instagram și WhatsApp, a anunțat printr-un mesaj pe Twitter că lucrează la remedierea situației.

"Suntem conștienți că unii oameni au probleme în a accesa aplicațiile și produsele noastre. Lucrăm la remedierea lucrurilor cât de rapid posibil și ne cerem scuze pentru orice inconveniențe", a transmis Facebook pe Twitter.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.