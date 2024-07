INOX SA a trecut de la producția de echipamente pentru bucătării profesionale la fabricarea armamentului și a muniției. Numai că informații de ultimă oră arată că firma cu sediul în Măgurele este ”captivă” într-o rețea de firme care are ca reper controversata Russia Partners, firmă înființată în anul 1982.

Firma din Măgurele se ocupă cu producția de armament greu, mitraliere, muniție de război, bombe și mine.

Familia Bazac a ajuns în topul milionarilor din România, după ce a adus în țara noastră brand-ul de firme Ferarri. Ionuț Bazac a deschis în 2015 primul showroom Ferarri la Otopeni. A urmat, apoi, cel mai mare Ferrari Store din estul Europei.

Forza Rossa Holding Limited, deținută de Camelia Bazac și înființată în anul 2010, are sediul în Cipru și conexiuni la nivel administrativ cu Romanos Office Service Ltd, firmă controlată de o companie-păpușar înființată în anul 1982 în Rusia și controlată Russia Partners, condusă din funcția de director general de oligarhul Roman Simonov. Omul de afaceri controversat este născut în Ucraina și absolvent al Universității de Inginerie Civilă din Moscova.

Soția lui Rizea îl dinamitează pe Geoană: S-a simțit vulnerabil din cauza dezvăluirilor soțului meu. Cum îl spiona Maior pe Geoană? - VIDEO

Romanos Office Service Ltd. ”administrează” și Ntebeliar Holdings Limited, condusă de omul de afaceri Zinon Zinonos, o firmă înființată în anul 2016 și înregistrată tot în Cipru. Numele lui Zinon Zinonos apare și în conducerea firmei Forza Rossa Holding Limited, deținută de Camelia Bazac. Zinon Zinonos figurează și în dreptul unei alte firme – GINERVA ENTERPRISES LTD – care are sediul tot în Cipru, o placă turnantă, se pare, a unor afaceri controlate de la distanță de Russia Partners.



GINERVA ENTERPRISES LTD este ”administrată” de aceeași firmă, Romanos Office Service Ltd, aflată sub directa ”comandă” a Russia Partners Ltd.



În acest puzzle intră și INOX SA, firma la conducerea căreia se află Ion Bazac, soțul Cameliei Bazac și fost ministru al Sănătății. În mai multe cercuri selecte a apărut ipoteza că Ionuț Bazac ar fi putut fi o ”țintă” a serviciilor de spionaj ale Federației Ruse, atunci când a deținut mandatul de ministru la Sănătate.

INOX SA are 4 asociați, unul dintre aceștia fiind Ion Bazac. Alături de el controlează această companie care s-a reprofilat în anul 2023 și produce armament și Șerban Andrei Buduleci și firma EOOD ALLGUNS din Bulgaria.

Cel de-al patrulea acționar al INOX SA este chiar firma GINERVA ENTERPRISES LTD, cu sediul în Cipru, ”administrată” de Romanos Office Service Ltd. și controlată de la distanță de Russia Partners.

INOX SA avut, în anul 2022, o cifră de afaceri de peste 6,6 milioane de lei și aproximativ 35 de angajați. Potrivit informațiilor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, INOX SA are un capital social subscris de 16 milioane de lei din care valoarea participării străine este de 9.1 milioane de ei.

Ministerul Apărării Naționale – prin Biroul Național de Codificare – a certificat, în anul 2015, alocarea Codului NATO de agent economic pentru INOX SA, pentru a fi folosit ”în cadrul Sistemului de Codificare NATO”. Poate nu întâmplător, soții Bazac sunt foarte apropiați de Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, alături de care și-au petrecut vacanțele în ultimul deceniu.

Din 1 august 2023, INOX SA poate efectua ”operațiuni cu produse militare”. Certificatul Departamentului pentru Controlul Exporturilor a fost valabil până la data de 31 iulie 2024.

Stenograme incendiare din dosarul „Mita la PSD”: Cum se negocia conducerea marilor companii. Manevrele făcute în campania lui Geoană din 2009