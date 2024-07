Aceste dezvăluiri aruncă o lumină cutrmurătoare asupra manevrelor politice și financiare orchestrate în timpul campaniei electorale din 2009, când Mircea Geoană aspira la funcția de șef al statului.

Cum se cerea numirea oamenilor-cheie în funcții importante

„Ioan Niculae: Măi, îi zic (lui Viorel Hrebenciuc - n.red.): "Eu pot să dau și un milion de euro, pentru PSD, dar trebuie să știe cât mai puține persoane! Știi tu (Hrebenciuc - n.red.) și Ionuț Costea, care nu știe decât că m-am întâlnit cu el".

Gheorghe Bunea Stancu: O să pună, mă, ai răbdare... Am treabă, să-i pun pe ăștia, ANRM-u', am Rezervele Statului, am la CEC, la Eximbank, am o grămadă de pus...



Ioan Niculae: Păi puneți, măi! Când dracu' ne vedem? Pune-l mă pe ăla al tău, trebuie să vorbim cu Sorin.

Bunea Stancu: Ei, în partid toată lumea vrea funcții. Și pe la București și pe la Brăila. Am pus la Agenția Națională de Mediu vicepreședinte, la Rezervele Statului - președinte, la RA-APPS, o grămadă. Am vreo șapte-opt funcții de-astea naționale, știi!?



Niculae: Ai făcut o treabă bună cu prietenul nostru, domnul ministru, ai mână bună.



Bunea Stancu: Ionuț? (Bazac - nota procurorului) (...) Daca el o strâmbează cu mine, nu durează o săptămână și-i retrag sprijinul politic. Și dacă m-a băgat în vreun scandal, îl schimbă în două zile. (...) Vezi că l-am sunat pe panarama aia, știi tu care...



Niculae: Da.



Bunea Stancu: Ăla cu subvențiile.



Niculae: Da.



Bunea Stancu: Înțelegi? Și i-am amintit cum a ajuns ministru. Eu nu i-am amintit altceva.



Niculae: Ilie Sârbu este mai nenorocit ca noi”

Intervenții la nivel înalt, ce se punea la cale

„Niculae: Mă, ai reușit să vorbești cu... (expresie trivială - n.p.)? Bagă azi?



Bunea Stancu: Nu, nu răspunde. Am încercat. Lasă că-l găsesc eu. De cine vorbești? De Ilie Sârbu, nu?



Niculae: De Sârbu, da.



Bunea Stancu: Mă, ăsta e chiar... nenorocit.



Niculae: Băă, ce nenorocit?! Ăsta e mai nenorocit ca noi. E nenorocit rău.



SURSA: stenograme din dosar



Ioan Niculae: Si spune-i altfel lu' Geoană: Sunt pregătiți ăștia, pe la județele Brăila, Galați, Vaslui, să vină cu câteva mii de oameni în București, să te întrebe unde sunt ăia 15 milioane la hectar, pe care i-ai promis în campanie'. (...) Nu, dar trebuie vorbit cu Geoană. Zi-i că, dacă nu intra până luni, s-a dus.



Bunea Stancu: Deci, trebuie o hotărâre de Guvern, care să... Da', auzi, ăsta ce trebuie să facă? Să dea o hotărâre de Guvern cu îngrășămintele alea, nu?



Niculae: E făcută hotărârea de Guvern! Și el (Ilie Sârbu - n.red.) o plimbă de o lună și jumătate, nenorocitul ăsta! Deși are bani în buget.”

