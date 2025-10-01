Tarifele diferă în funcție de specie și de condițiile de livrare, astfel încât fiecare cumpărător să poată alege varianta potrivită.

Creștere a vânzărilor directe către populație

Potrivit datelor oficiale, în primele opt luni ale anului 2025, Romsilva a vândut direct cetățenilor 1.214.251 metri cubi de lemn pentru foc. Această cantitate reprezintă o creștere de 10% față de perioada similară a anului trecut. Prețul mediu practicat a fost de 286 lei pe metrul cub, fără TVA. Lemnul provine atât din stocurile existente, cât și din lucrările de recoltare planificate de regie.

Cât costă un metru cub de lemn în 2025

Romsilva precizează că prețurile lemnului variază semnificativ: 150 lei pe metru cub pentru lemnul de foc de bază, livrat direct din pădure, și 600 lei pe metru cub pentru lemnul livrat din depozite, în funcție de specie și sortiment. În plus, anumite ocoale silvice oferă servicii suplimentare, contra cost, precum transport la domiciliu, secționare sau despicare a lemnului. În unele zone este disponibil și lemn vrac, ambalat în saci sau paletizat, pentru a facilita manipularea și depozitarea.

Cum pot cumpăra cetățenii lemne pentru foc

Persoanele interesate trebuie să depună o solicitare la ocolul silvic din zona de domiciliu sau direct la personalul silvic, inclusiv pădurari, șefi de districte, maiștri sau tehnicieni. Romsilva recomandă ca fiecare cumpărător să solicite documentele legale de proveniență, precum aviz de însoțire, factură fiscală sau bon fiscal, pentru a evita tranzacțiile ilegale și problemele juridice.

Romsilva administrează pădurile statului

Regia Națională a Pădurilor gestionează aproximativ 4,2 milioane de hectare de păduri de stat, dar și alte suprafețe aflate în diferite forme de proprietate, pe baze contractuale. Toate pădurile administrate de Romsilva sunt certificate pentru management forestier durabil, conform standardelor internaționale, garantând exploatarea responsabilă și protecția mediului.

Sfat pentru populație

Cetățenii care intenționează să cumpere lemn pentru iarnă sunt sfătuiți să se informeze din timp și să verifice toate opțiunile disponibile. Alegerea atentă a speciei de lemn și a metodei de livrare poate reduce costurile și poate facilita pregătirea pentru sezonul rece.

