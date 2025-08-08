”În spațiul public au apărut reacții critice cu privire la proiectul de lege privind plata pensiilor din Pilonul II. Este firesc să existe întrebări când vorbim despre banii oamenilor. Tocmai de aceea este esențial să punem lucrurile în context și să vorbim deschis:

- Nu se naționalizează nimic. E important să știm că banii din Pilonul II sunt și rămân în proprietatea contribuabilului. În cazul decesului contribuabilului, moștenitorii primesc soldul rămas;

- Opțiunea de retragere inițială de 25% este mai generoasă decât în multe sisteme similare din UE;

- România se aliniază practicilor din majoritatea țărilor din Uniunea Europeană și din OCDE - clubul statelor dezvoltate din care ne dorim să facem parte”, a scris Mircea Abrudean pe Facebook.

Oficialul a subliniat că ”aderarea României la OCDE nu înseamnă doar un statut simbolic, ci înseamnă reforme reale, standarde înalte, încredere și investiții străine în țara noastră. Țările din OCDE sunt cele care asigură cetățenilor servicii publice eficiente, protecție socială sustenabilă și instituții moderne”.

”Ca fost secretar general al Guvernului, m-am ocupat direct de coordonarea procesului de aderare a României la OCDE. Cunosc standardele și exigențele acestui for internațional, iar legislația privind pensiile private este un pas clar în această direcție”, a adăugat liberalul.