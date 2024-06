În interviul acordat reporterilor Realitatea Plus, șeful Casei Naționale de Pensii a explicat ce se întâmplă cu mult așteptata majorare a pensiilor, pașii prin care seniorii vor primi deciziile de majorarea, dar a explicat și alte aspecte legislative legate de sistemul de pensii.

Realitatea Plus: Ne apropiem cu pasi rapizi de recalculare, au trecut alegerile locale si europarlamentare si am vazut ca vin niste promisiuni dinspre PSD, ca este posibil sa mai avem o majorare a pensiilor anul asta. Ce ne puteti spune dumneavoastra concret, despre acest lucru?

Daniel Baciu: Se stie foarte clar anul acesta, am spus-o de fiecare data, avem doua majorari ale pensiilor. Am avut o majorare la 1 ianuarie, cand valoarea punctului de pensie s-a majorat cu 13,8% ajungand la 2.032 de lei, si mai avem cea de-a doua majorare in luna septembrie, unde vorbim de recalcularea tuturor celor aproximativ 5 milioane de dosare aflate in plata in sistemul public care, dupa aceasta recalculare, in jur de pejste 70% din pensionari vor avea majorari ale pensiilor. Deci cu 1 septembrie, am facut pasi importanti, suntem in linie dreapta, oamenii vor primi aceste drepturi banesti cuvenite in urma noii formule de calcul prevazute de noua lege a pensiilor, vorbim de Legea 360/2023. Stim exact ce avem de facut, suntem in grafic cu totul, chiar vroiam sa va spun ca undeva, incepand de luna aceasta, incepem deja sa tiparim deciziile de pensii recalculate. Se lucreaza la Casa Nationala de Pensii astfel incat aceste decizii sa ajunga in timp util catre pensionari, astfel incat cu prima zi lucratoare din luna septembrie oamenii sa isi primeasca drepturile legitime in urma acestui proces de recalculare.

Realitatea Plus: Toata lumea anuntase ca din luna mai vor veni aceste decizii. Ce s-a intamplat? S-a schimbat ceva, a fost un impediment in ceea ce priveste softul?

Daniel Baciu: Nu s-a intamplat absolut nimic. Noi trebuie ca odata cu data de 1 septembrie pensionarii sa isi primeasca drepturile legitime in urma procesului de recalculare. Aceasta bucatarie interna este un lucru care ne prveste pe noi, salariatii Casei Nationale de Pensii si colegii de la Ministerul Muncii. Nu suntem in absolut nicio intarziere, stim exact ce avem de facut, astfel incat in septembrie oamenii sa isi primeasca drepturile.

Realitatea Plus: Doamna Simona Bucura Oprescu a spus ca in luna mai oamenii vor primi deciziile, de aceea s-a nascut intrebarea

Daniel Baciu: Cu siguranta pensionarii vor primi aceste decizii de recalculare. Am ajuns la o forma privind la modalitatea de trimitere, pentru ca este foarte important, aceste decizii trebuie sa le trimitem automat cu confirmare de primire, recomandate, nu putem sa le trimitem pur si simplu cu o expeditie simpla, purtam discutii pe aspecte tehnice cu Posta Romana privind modul de distribuire a acestor decizii de recalculare. Saptamana viitoare probabil vom definitiva si acest act normativ care vizeaza aceasta prestatie pe care compania Posta Romana o face catre noi si aceste decizii, din aceasta luna, incep deja sa le tiparim in casele teritoriale de pensii. Nu exista un termen prevazut de lege privind expeditia acestor decizii, noi trebuie ca odata cu data de 1 septembrie oamenii sa isi primeasca drepturile recalculate, exact cum prevede noua lege a pensiilor

Realitatea Plus: Salariul minim brut va creste la 3.700 de lei si sunt persoane care ar vrea sa isi completeze perioadele de lipsa din stagiul de cotizare. Acestia vor plati mai mult si daca da de cand?

Daniel Baciu: Intr-adevar, asa este, de la 1 iunie salariul minim brut s-a majorat. In momentul de fata avem o prevedere foarte clara in lege pe care am considerat ca trebuie sa o permanentizam, pentru ca aveam un act normativ care legifera acest lucru al cumpararii de vechime retroactiva, vorbim de acele persoane care au avut goluri in activitatea profesionala si aveau aceasta posibilitate sa isi cumpere aceasta vechime. Acest lucru este valabil si in noua lege a pensiilor pentru ca a fost un real succes si vrem ca in continuare cine are aceasta posibilitate, sa o faca. Intr-adevar, cand se incheie acel contract de asigurare sociala intre persoana fizica si casa teritoriala de pensii unde isi are domiciuliul contributia de asigigurari sociale de 25% se plateste la salariul minim pe economie. De aici pornim. De la salariul minim, dar se poate plati si la un salariu mai mare, in functie de posibilitatile banesti care doreste sa aplice la o pensie pe limita de varsta in sistemul public de pensii.

