Nicușor Dan a confirmat că se va căsători cu partenera sa Mirabela Grădinaru. Când ar urma să se întâmple evenimentul?

Nicușor Dan a afirmat că susține familia tradițională, dar nu e căsătorit
Președintele Nicușor Dan, este decis să se căsătorească cu partenera sa de peste 20 de ani, Mirabela Grădinaru, cu care are și doi copii. Într-un interviu, șeful statului a precizat că „100%” se va întâmpla în viitorul apropiat.

Într-un interviu pentru Cotidianul, Nicușor Dan a fost întrebat ce eveniment crede că are mai multe șanse să se producă până în 2030: să fie suspendat din funcție sau să se însoare.

„Asta cu suspendarea din funcție. Adevărat că mă străduiesc să respect toate obligațiile. (...) Am respectat cu sfințenie toate aceste chestiuni procedurale, tocmai pentru a nu avea orice fel de discuție. Pentru evenimentul personal, desigur că el se va întâmpla”, a afirmat președintele.

Întrebat de reporter dacă este absolut sigur privind decizia de a face acest pas, Nicușor Dan a răspuns: „100%.”