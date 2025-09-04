Preot agresat de un enoriaș gelos, în fața localnicilor din Mureș. Ambii au ajuns să depună plângeri la poliție

Preot agresat de un enoriaș gelos, în fața localnicilor din Mureș. Ambii au ajuns să depună plângeri la poliție
Preot agresat de un enoriaș gelos, în fața localnicilor din Mureș. Ambii au ajuns să depună plângeri la poliție

Scene tensionate într-o localitate din județul Mureș, unde un preot a fost lovit de un enoriaș chiar în fața oamenilor, după ce acesta l-ar fi bănuit că are o relație cu soția lui. Incidentul, petrecut săptămâna trecută, s-a transformat într-un scandal de proporții și a ajuns acum în atenția poliției și a instanței.

Cum s-a ajuns la un asemenea scandal?

Potrivit anchetatorilor, totul s-a întâmplat după ce preotul s-a întors de la o înmormântare. Atunci, un bărbat de 45 de ani l-ar fi așteptat și, orbit de gelozie, ar fi început să-l lovească. Conflictul s-a desfășurat în văzul mai multor localnici, care au intervenit și au reușit să-i despartă.

Preotul a fost primul care s-a adresat autorităților, depunând o plângere și obținând un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile. Ulterior, instanța a prelungit măsura pentru două luni. Între timp, și bărbatul l-a reclamat pe preot, acuzându-l că i-ar fi subminat familia.

În prezent, polițiștii investighează cazul sub aspectul infracțiunilor de lovire, amenințare și hărțuire. Anchetatorii încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs agresiunea și să lămurească acuzațiile care au declanșat conflictul.