Cum s-a ajuns la un asemenea scandal?

Potrivit anchetatorilor, totul s-a întâmplat după ce preotul s-a întors de la o înmormântare. Atunci, un bărbat de 45 de ani l-ar fi așteptat și, orbit de gelozie, ar fi început să-l lovească. Conflictul s-a desfășurat în văzul mai multor localnici, care au intervenit și au reușit să-i despartă.

Preotul a fost primul care s-a adresat autorităților, depunând o plângere și obținând un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile. Ulterior, instanța a prelungit măsura pentru două luni. Între timp, și bărbatul l-a reclamat pe preot, acuzându-l că i-ar fi subminat familia.

În prezent, polițiștii investighează cazul sub aspectul infracțiunilor de lovire, amenințare și hărțuire. Anchetatorii încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs agresiunea și să lămurească acuzațiile care au declanșat conflictul.