Contextul cazului

Plângerea a fost depusă în iulie 2022 de o enoriașă, care l-a acuzat pe preot că ar fi agresat-o sexual în timpul unei spovedanii, în primăvara aceluiași an. Scandalul a căpătat rapid notorietate, având în vedere că Alexa era cunoscut și ca invitat sau realizator în emisiuni radio și TV pe teme de actualitate.

În urma acuzațiilor, clericul s-a autosuspendat de la slujire și a recunoscut că avea o relație de prietenie cu femeia care a depus plângerea.

Decizia primei instanțe

În februarie 2024, Judecătoria Sectorului 6 l-a condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare și la plata unor despăgubiri: 2.700 de lei daune materiale și 35.000 de lei daune morale către partea vătămată.

Atât preotul, cât și femeia au contestat verdictul.

Procesul la Curtea de Apel

Dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel București în vara lui 2024, însă a cunoscut numeroase amânări. În aprilie 2025, cauza a fost repusă pe rol într-un complet de divergență, după ce judecătorii nu au căzut de acord asupra sentinței.

În fața instanței, Alexa a declarat că regretă situația și a cerut achitarea. Apărarea sa a susținut că între el și enoriașă a existat o relație de prietenie intensă, cu schimburi de mesaje constante, și că incidentul din aprilie 2022 ar fi fost mai degrabă o „discuție”, nu un act de agresiune.

Detalii despre preot

Originar din Bacău, Visarion Alexa slujea la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” – Militari, din București. De-a lungul timpului, a participat la conferințe, dezbateri și emisiuni media, unde aborda teme de actualitate și răspundea la întrebările generației tinere.

După mai multe amânări, Curtea de Apel București este așteptată să dea miercuri o decizie definitivă, care va stabili soarta procesului.