Premierul s-a întâlnit recent și cu primarii din comune, într-un context tensionat generat de proiectul de ordonanță care vizează reprioritizarea investițiilor finanțate din fonduri europene, inclusiv cele din PNRR și programul Anghel Saligny.

Ce nemulțumiri au primarii:

- Reducerea drastică a personalului din administrațiile locale (aproximativ 40.000 de posturi vizate)

- Blocarea proiectelor aflate în derulare, chiar și a celor cu șantiere deschise

- Lipsa de consultare prealabilă cu autoritățile locale

- Transferul unor cheltuieli esențiale (transportul profesorilor, salariile asistenților personali) către bugetele locale

Pe de altă parte, magistrații sunt nemulțumiți de noul proiect privind reforma pensiilor speciale, un subiect sensibil aflat în centrul dezbaterilor politice și sociale.

Premierul Bolojan a declarat că reforma administrației publice locale va fi inclusă în al doilea pachet de măsuri guvernamentale, ce urmează să fie adoptat la finalul lunii august. El a subliniat că doar prin reducerea cheltuielilor și o mai bună organizare se poate evita incapacitatea de plată.