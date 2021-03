„Anul acesta am făcut ceva ce nu s-a mai făcut de foarte mult timp: am înghețat în sectorul public toate salariile. Dacă am fi văzut că s-a dublat performanța, mergeam mai departe. Venim cu o lege a salarizării nouă și acolo se va lucra la modul în care se vor distribui 110 miliarde de lei. Banii se vor distribui pe criterii de performanță. Oamenii vor avea indicatori de performanță pe care îi vom face împreună cu companii. Vom lua companii din mediul privat care ne vor ajuta să definim acești indicatori și oamenii vor fi remunerați în funcție de performanță. Cred că în sectorul bugetar sunt oameni buni și aceia trebuie premiați, nu toți”, a declarat Florin Cîțu, miercuri.

„Proiectele din buget se vor face. Va fi o reformă a companiilor de stat. Am spus foarte clar că acele companii care nu vin cu un plan de restructurare nu vor mai primi bani. Vom pune o limită de cinci oameni în Consiliile de administrație.

Am văzut anul trecut cum pot acești oameni din ministere, apropiați de PSD, să-ți controleze deciziile. Documente din minister apăreau pe surse. Le dădeau pesediștii pe Facebook. Mi se pare josnic să stai într-un minister și să dai documente pe ascuns”, a comentat prim-ministrul.