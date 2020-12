Prefectul Capitalei - Traian Berbeceanu s-a vindecat de coronavirus: ”Am fost testat negativ și nu am avut niciun fel de simptome”

"Sunt ok, am fost testat negativ și nu am avut niciun fel de simptome.

Abia aștept să mă întorc la serviciu, alături de colegii mei! Vă mulțumesc tuturor pentru gândurile bune, mi-au prins tare bine și vi le întorc înzecit! Iar "politicianului" Călin Popescu Tăriceanu îi dau un sfat, să se protejeze, să respecte regulile de distanțare și măsurile aflate în vigoare. Chiar dacă este relativ "tânăr căsătorit", pare a face parte din grupa de risc. PS. Dacă ne dorim ca astfel de personaje, triste și lipsite de elementare sentimente umane, să nu mai ocupe locuri în Parlament, dacă ne dorim cu adevărat să pedepsim incompetența, inconștiența și lipsa de bun simț, trebuie să ieșim diminică la vot. PS2. Pe Tăriceanu îl găsiți în coada lui Ponta. De evitat!", a scris Traian Berbeceanu pe Facebook, făcând referire la o postare a lui Călin Popescu Tăriceanu, căruia i s-a părut ”ciudat” că din ce în ce mai mulți oficiali au coronavirus.

Traian Berbeceanu a fost dioagnosticat cu virusul pe 30 noiembrie.