Acuzații grave de imixtiune in justiție care ar putea duce la suspendarea președintelui Nicusor Dan. Este scandal uriaș după ce acesta a mers la reuniunea liderilor europeni de la Copenhaga si a prezentat un raport legat de dosarul anularii alegerilor din decembrie 2024. Chiar dacă dosarul nu a ajuns încă pe masa judecătorilor, Nicușor Dan a prezentat informații detaliate din rechizitoriul procurorilor. Opoziția a venit cu propriul raport în care subliniază implicarea președintelui in actul justiție și explică pas cu pas schema prin care sistemul l-a înlăturat pe Călin Georgescu din cursa pentru Cotroceni.