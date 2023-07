Poze fictive folosite pentru ca azilele groazei să primească aviz de funcționare. Fotografii pe care funcționarii le foloseau la dosar pentru ca aceste cămine să primească avizele necesare funcționării, în ciuda condițiilor halucinante.

„Sunt foarte multe fotografii de la dosarul de licențiere și cu paturi, și cu tot ce avem. Lipsesc de aici fotografiile cu oamenii. Discrepanța fiind uriașă trebuie să se facă lumină cu privire la această chestiune.

Încă de ieri am dispus constituirea comisiei de disciplină pentru agenția pentru plăți și inspecție socială, și la Ilfov. Am luat act de solicitarea dlui premier privind demiterile. Am luat legătura cu dl ministru de Interne și cu dl Rafila”, a spus Marius Budăi.

Premierul spune că funcționarii publici au schimbat pozele din aziluri cu unele din hoteluri, astfel încât acestea să primească avizele necesare. Marcel Ciolacu cere controale dure în căminele din toată țara, dar și demiterea tuturor celor responsabili.

Vorbim de funcționarii implicați în dosar, dar și de șefii instituțiilor responsabile. Mai mult, premierul a convocat un grup de lucru în acest weekend cu ministrul de Interne, al Muncii și cel al Justiției.

Între timp, continuă ancheta în cazul căminelor din Ilfov. Deși problemele sunt vechi și știute de mai multe instituții ale statului, azilurile au fost închise abia acum.