După defecțiuni apărute în lanț, tot orașul Motru a rămas fără căldură. 20 de mii de oameni stau în frig de câteva zile. Primarul dă vina pe reprezentanții Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apă.

În speranța că problemele vor fi rezolvate, fostul administrator al companiei de furnizare a căldurii a chemat la sediul societății un preot care a sfințit instalația.



Edilul susține că ar putea sista și cursurile din cauză că nici școlile din oraș nu au căldură, iar copiii nu pot fi ținuți în frig.

Nu știu cum a ajuns acest preot la acea societate. Eu nu am chemat pe nimeni. Avem apă caldă și căldura, azi dimineață am ne-am întrunit în ședință de urgență. Am reușit, impreună cu angajații, să aducem în parametri normali instalația. Am deblocat și criza salariilor, toți și-au primit salariile. Am plătiti și taxa la OPCMO. Acestea sunt povești, preotul nu poate fi mecanic sau inginer. Este vorba de un sabotaj, care a degenerat în această problemă. Managementul defectuos a accentuat aceasta problemă. Avaria în lanț a plecat de la varianta că păcura folosită la încălzire a fost de proastă calitate. Încercarea de a reduce presiunea a făcut ca să se defecteze în lanț acele motoare și pompe. Nu pot să spun cine sunt vinovații. Eu și angajații primăriei nu am avut acces în această locație. La ora actuală se face un audit și cand vom avea toate detaliile, vom informa oamenii”, a declarat pentru Realitatea PLUS primarul Cosmin Morega.