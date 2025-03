„Domnul Ponta e un aventurier politic foarte periculos. Chestia asta că nu ar pune un cetăţean român de etnie maghiară ministru de Finanţe denotă faptul că s-a cocoţat pe acest val şovin şi încearcă să câştige voturi din tabăra şovină. Asta face Ponta acum. S-a reinventat suveranist. El nu e un suveranist, e un oportunist care crede că s-a reinventat, dar nu s-a reinventat, pentru că toată lumea ştie cine e ‘Dottore’. Eu cred că oricum n-are nicio şansă să intre în turul doi şi după aceste alegeri prezidenţiale va cădea în irelevanţă totală”, a susţinut liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond.

Reacția a venit la scurt timp după ce Victor Ponta a declarat, la un post TV, că n-ar fi da niciodată "şi nu voi accepta ca ministrul de Finanţe să fie de la UDMR. Am lucrat bine cu cei de la UDMR, pe poziţiile lor, dar nu ministrul de Finanţe şi nu membru CSAT. Niciodată n-aş accepta. Nu ştiu cum au acceptat cei de acum şi cred că e o greşeală”

Reprezentantul UDMR l-a acuzat pe fostul premier PSD și că a răstălmăcit declaraţiile preşedintelui UDMR despre o posibilă destrămare a coaliţiei de guvernare, în cazul în care Crin Antonescu nu va câştiga alegerile prezidenţiale.

„Domnul Kelemen Hunor a spus că, dacă domnul Crin Antonescu nu câştigă aceste alegeri prezidenţiale, coaliţia are o problemă. Şi aşa este, cred că este o abordare logică şi se poate schimba majoritatea în Parlament, pentru că preşedintele ales, deşi nu are atribuţii exprese în Constituţie în acest sens, are influenţa politică necesară de a schimba majoritatea parlamentară”, a subliniat liderul deputaţilor UDMR.