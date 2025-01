"Plec de la Washington cu inima mult mai împăcată si mai dornic să văd România pe primul loc. Am văzut aici cum renaște această țară, acest partener, model pentru noi, pentru ca au un lider cu o echipa in jurul lui, pentru ca l-au doborât pe lider, i-au făcut dosare si toate relele posibile S-a ridicat din nou, are un plan, are curaj, face pentru tara lui si pune America pe primul loc.

Eu cred că e istoria, istoria si Dumnezeu ne-au dat acest moment, ca sa ne trezim, sa punem si noi România pe primul loc, ca sa înțelegem ca toți anii ăștia pierduți, anii ăștia cu otrava propagandei, toți anii ăștia răi s-au încheiat", a transmis Ponta într-un mesaj video.