Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), flăcările au izbucnit în localitatea Neos Voutzas, iar militarii români s-au deplasat imediat către zonă cu șapte autospeciale.

Pompierii români din Grecia, solicitaţi să intervină la un incendiu de vegetaţie

Intervenția are loc sub coordonarea directă a pompierilor eleni și vizează, în principal, limitarea propagării focului către zonele locuite, protejarea caselor, evacuarea persoanelor aflate în pericol și alimentarea cu apă a autospecialelor, pentru menținerea capacității operaționale pe durata acțiunii.

Echipa României se află deja în Grecia în cadrul unui mecanism european de sprijin, pregătită să acționeze rapid în cazul unor situații de urgență generate de incendiile masive care afectează în fiecare vară sudul Europei.