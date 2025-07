La 25 de kilometri de Atena au fost auzite explozii puternice, unde se află fabrici cu materiale inflamabile. Șapte elicoptere au aruncat apă și peste 140 de pompieri s-au luptat cu flăcările imense.

Două case au luat foc în timp ce zeci de oameni au fost evacuați din orașul Krioneri. Cinci persoane au ajuns la spital din cauza arsurilor și inhalării de fum.

Temperaturile au urcat până la 44 de grade Celsius, iar în ultimele 24 de ore au izbucnit 52 de incendii de vegetație, transmis autoritățile elene.

Every where is in fire... Why ?

I want to ask... Did it burn naturally? Was it burned?



1 pic. fire STARTED in NİGHT !!! (Greece)

2 video in Greece

3 video in turkey#greece #Italy #wildfire #Turkey#WildFiresinTurkey #δασικήπυρκαγιά

#ormanyangını https://t.co/H4ryelBxpp pic.twitter.com/asJf7FYE3j