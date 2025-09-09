Tusk a anunțat totodată expulzarea unui diplomat belarus acuzat că sprijinea „acțiunile agresive” ale serviciilor de la Minsk împotriva Poloniei. Această măsură vine în contextul tensiunilor crescânde dintre Varșovia și Minsk. Autoritățile poloneze au precizat că expulzarea are legătură directă cu operațiunile de spionaj desfășurate pe teritoriul polonez.

Implicarea României și a Cehiei

Operațiunea a inclus colaborarea directă cu Serviciul Român de Informații și serviciile de securitate din Cehia. Fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, Alexandru Bălan, a fost reținut de DIICOT pentru divulgarea de informații secrete către KGB-ul din Belarus. Serviciul Român de Informații a confirmat că a „documentat” cazul în cooperare cu parteneri externi.

Expulzarea unui diplomat belarus în Cehia

În aceeași zi, oficialii cehi au anunțat expulzarea unui diplomat belarus acuzat de spionaj. Această măsură se leagă de cercetările din România privind fostul oficial moldovean. Autoritățile de la Praga au subliniat că operațiunile de influență și penetrare informativă dinspre Belarus și Rusia se intensifică.

Contextul geopolitic al incidentului

Incidentul are loc pe fondul creșterii tensiunilor dintre Polonia și Belarus, iar televiziunea de stat din Belarus a relatat despre reținerea unui tânăr născut în 1998 în Cracovia. Oficialii belaruși susțin că bărbatul, care face parte din cler, ar fi fost pe teritoriul Belarus pentru a colecta informații despre exercițiile militare Zapad.

Acțiunea serviciilor NATO și UE

România și Cehia, membre NATO și UE, au participat activ în operațiunea de contracarare a spionajului belarus. Ambele țări s-au confruntat în ultimii ani cu tentative de influență și penetrare informativă venite din partea Rusiei și Belarusului.

Măsuri interne împotriva spionajului

În România, autoritățile au luat în repetate rânduri măsuri împotriva diplomaților și cetățenilor străini suspectați de activități incompatibile cu statutul lor, în contextul războiului din Ucraina. În Cehia, serviciile de informații au atras atenția asupra rețelelor de spionaj rusești și belaruse și au susținut inițiativele UE de reducere a prezenței diplomatice ruse.

Operațiunea evidențiază consolidarea colaborării dintre serviciile de securitate din Europa Centrală și de Est. România și Cehia își consolidează astfel rolul de parteneri-cheie ai Poloniei în protejarea flancului estic al NATO.

Serviciul secret al Republicii Moldova a confirmat că spionul prorus reținut de DIICOT a fost în trecut adjunct al SIS