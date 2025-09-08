„În urma acţiunilor specifice derulate de către Serviciul Român de Informaţii, şi în cooperare cu instituţii partenere din Cehia, Polonia, Ungaria şi Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, la 8 septembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, fost ofiţer de rang înalt in cadrul SIS, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în formă continuată”, arată comunicatul SIS, citat de News.ro

SIS îşi reafirmă „angajamentul de a monitoriza atent riscurile la adresa securităţii naţionale şi de a acţiona constant, împreună cu partenerii săi, pentru protecţia securităţii naţionale şi regionale”.

Presa de la Chișinău susține că Alexandru Balan a fost numit în funcţia de adjunct al şefului SIS în martie 2016, în timpul guvernului condus de Pavel Filip, când viaţa politică era dominată de oligarhul Vladimir Plahotniuc, dar nu se știe când a fost demis din funcție.

Reacția ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, despre spionul KGB

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că descoperirea unui spion KGB în zonă nu reprezintă o noutate și că președintele rus Vladimir Putin „se joacă în continuare cu spațiul nostru”.

„În zona noastră nu e nimic nou un spion KGB. Putin se joacă în continuare cu spațiul nostru. E o știre care mă întristează, dar nu mă miră", a declarat ministrul Apărării la Digi 24.

Moșteanu a subliniat importanța menținerii focusului pe obiectivele comune, în ciuda acestor provocări de securitate.

„E foarte important să rămânem la lucrurile pentru care avem misiuni comune", a adăugat el.