Polițistul din localitatea Pachia, aflată la 6 kilometri de orașul Covasna, se înțelegea bine cu vecinii. Oamenii nu s-au mirat când agentul a apărut la poarta lor. Bărbatul a ieșit să-i deschidă, dar în acel moment polițistul a tras spre el două focuri cu arma de vânătoare. Un glonț l-a rănit la mână, iar altul a spart fereastra bucătăriei și s-a înfipt într-un zid.

„L-am servit mereu, nu l-am văzut niciodată supărat pe noi. Astăzi la prânz a apărut în fața porții noastre, ne-am gândit că are nevoie de ceva, soția mi-a spus să mă duc să leg câinele ca să nu-l muște când intră. Apoi, când am ieșit din casă, a început să tragă în toate părțile din afara gardului. M-am retras înapoi în casă, el a intrat după noi și am fugit în curte. M-a lovit în mână și a doborât-o pe soția mea în curte. Poate că a rămas fără gloanțe şi de-aia suntem în viață. Am fost foarte norocoși, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat doar cu mâna mea rănită și cu geamurile sparte de la împușcături”, a declarat bărbatul, citat de weradio.ro.

Cuplul a reușit să fugă pe ușa din spatele casei și polițistul a plecat, însă doar pentru câteva minute. A revenit și a intrat în casa celor doi, unde a lăsat carabina, apoi a ieșit, în căutarea lor, pe stradă.

Potrivit acestuia, după incident, polițistul a încercat să se sinucidă.

Alertată, Poliția l-a găsit umblând prin sat, în pantaloni scurți.

Vecinii dau vina pe alcool.

Polițistul implicat în eveniment este angajat al I.P.J. Covasna din anul 2002 și face parte din corpul agenților de poliție. Ultima evaluare profesională a acestuia a avut loc în data de 03.02.2023, rezultatul evaluării fiind cuprins în dosarul personal al polițistului.

Polițistul a fost evaluat psihologic periodic, rezultatul evaluării făcând parte din categoria specială de date cu caracter personal, în conformitate cu art. 9 din Regulamentul nr. 679 din 2016 (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Conform dispoziției Șefului Inspectoratului, a fost demarată procedura verificărilor interne, în referire la evenimentul în care a fost implicat polițistul, prin Biroul Control Intern.

Agentul este cercetat acum pentru tentativă de omor, violare de domiciliu, ameninţare şi uz ilegal de armă.