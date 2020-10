Poliția, în alertă. Controale de amploare în Capitală

"Polistii vor actiona in principalele zone ale Capitalei, in toate sectoarele, atat in mijloace de transport in comun subteran, dar si de suprafata, in centrele comerciale, in magazine, precum si in spatii aglomerate, care de obicei au fost identificate ca fiind terase, discoteci, baruri, restaurante. Activitatile de control se vor desfasura cu suportul Jandarmeriei, Politiei locale, DSP-ului, ANSV, Inspectoratului Teritorial de Munca. Scopul acestei actiuni nu este sa aplicam amenzi, dar nu vom tolera nicio abatere de la lege. Acest lucru va fi constatat de catre agentii constatatori. Amenzile sunt destul de mari. Se ridica de la 1000 la 5000 de lei", a afirmat Ciprian Romanescu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei.