Luni, acesta a înaintat Biroului permanent al Camerei Deputaților o cerere oficială prin care anunță că demisionează din Legislativ. Potrivit documentului, activitatea sa parlamentară se va încheia la data de 7 noiembrie 2025.

Retragerea sa lasă vacant un loc în Camera Deputaților, iar plenul urmează să ia act de cererea depusă și să declare poziția liberă. „Subsemnatul Mircea Florin, deputat ales în Circumscripţia nr. 9 - Brăila, vă rog să luaţi act de demisia mea, urmând să încetez activitatea la data de 07.11.2025.”, se arată în solicitarea adresată conducerii Camerei Deputaților. În prezent, Mircea Florin ocupă și funcția de vicelider al Grupului PSD din Cameră.

Trei mandate consecutive în Legislativ

Mircea Florin a devenit deputat pentru prima oară în anul 2019, atunci când l-a înlocuit pe Mihai Tudose, după ce acesta a renunțat la mandatul său pentru a deveni europarlamentar. Ulterior, Mircea Florin a continuat activitatea parlamentară, candidând pe listele PSD la alegerile din 2020 și 2024, când a obținut două noi mandate în circumscripția județului Brăila. Astfel, deputatul se află la finalul celui de-al treilea mandat consecutiv, marcând o prezență constantă în Parlamentul României în ultimii șase ani.

Ani de activitate în administrația locală

Înainte de a face pasul spre politica națională, Mircea Florin a fost implicat activ în administrația locală brăileană. Între 2016 și 2019, a fost consilier județean în Brăila, având anterior un alt mandat în aceeași funcție, între 2008 și 2012. Cariera sa în domeniul public a început însă mai devreme: între 2004 și 2008, a activat în Senatul României, unde a lucrat ca șef de cabinet.

Experiență în managementul instituțiilor publice

În perioada 2015-2019, Mircea Florin a condus Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila”, deținând funcția de director general. Legătura sa cu această instituție a fost una de durată, întrucât, încă din 2009, a fost membru al Consiliului de Administrație, iar pentru o perioadă a ocupat și funcția de președinte al acestui consiliu. În anii 2002-2004, a lucrat ca economist în cadrul aceleiași Regii, acumulând experiență în domeniul economic și administrativ.

