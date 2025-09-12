Senatorul PSD Daniel Zamfir a afirmat, într-o intervenție la Realitatea Plus, că este surprins de decizia premierului Bolojan, în condițiile în care ministrul social-democrat al Agriculturii, Florin Barbu, a încercat să-l convingă asupra faptului că măsura trebuie plafonării trebuie prelungită, pentru nu a accentua șocul inflaționist chiar înainte de venirea iernii.

Măsura de plafonare, introdusă în 2023, a limitat adaosul comercial la maximum 20% pentru comercianți și procesatori.

Produsele vizate de plafonare până acum:

pâine albă simplă (300–500 g)

lapte de vacă (1 l, 1.5% grăsime)

ouă M

ulei de floarea-soarelui

carne de pui și porc

zahăr, făină, mălai

legume și fructe proaspete

Potrivit analiștilor economici, renunțarea la plafonarea adaosului comercial ar putea duce la o creștere cuprinsă între 12 și 15% a prețurilor produselor esențiale din coșul zilnic, iar impactul acestei măsuri se va resimți puternic în luna noiembrie.

Marile lanțuri de magazine au avertizat că această decizie ar putea genera un „dezastru economic” pentru consumatori. Motivul invocat este că cea mai mare parte a costurilor suplimentare se va reflecta direct în prețul final al produselor.