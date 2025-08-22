INGREDIENTE:

2 piepti de pui

2 cepe(150g)

4 catei de usturoi

1 rosie(300g)

4 ardei capia copti

200 ml smantana pentru gatit

1 lingura boia de ardei dulce

1/2lingurita boabe de piper mozaic

1 lingurita usturoi pudra

piper negru macinat

rozmarin

oregano

cateva frunze de busuioc proaspat

50 ml ulei

MOD DE PREPARARE:

Incepem cu ardeii copti in prealabil si curatati de coaja si seminte. Se pun intr-un vas inalt, se adauga 150ml apa si se fac pasta, cu blenderul de mana.

Ceapa se taie julienne, se toaca marunt usturoiul si rosia.

Pieptul de pui se portioneaza obtinand astfel 4 bucati pe care le ungem bine cu boiaua de ardei dulce, pudra de usturoi, putin oregano, rozmarin si uleiul.

Intr-o tigaie incinsa, se aseaza pieptul de pui si se prajeste la foc iute, cate 2minute pe fiecare parte, pana se rumeneste frumos. Nu se pune ulei in tigaie, deoarece are pieptul de pui.

Se scoate pieptul pe o farfurie, iar in uleiul ramas se pune ceapa (la foc mic de data aceasta) cu un praf de sare si cate o lingura de apa, pana se inmoaie putin, cam 10minute.

Se pune usturoiul pentru 2 minute, apoi sosul de ardei copt si rosia taiata. Se mai adauga 150ml apa, piperul boabe, se aduce totul la fierbere si se lasa sa dea 2-3 clocote. Eu am mutat sosul intr-o cratita mai inalta si cu baza mai groasa, apoi am pus pieptul de pui.

Acum se pune pieptul de pui in sos, se pune capacul si se fierbe la foc mic, 40-45minute. Se amesteca usor din cand in cand. Daca observam ca in timpul gatirii, sosul scade prea tare sau se prine de tigaie, adaugam putina apa.

Dupa acest timp, se scot din nou bucatile de piept de pui pe o farfurie si se adauga smantana si frunzele de busuioc taiate. Reasezam bucatile de carne in sos si mai lasam sa fiarba inca 5 minute sub capac. Poate fi servita cu mamaliguta si muraturi, potrivi sursei.