„Mesajul principal din mintea oamenilor este: cumpără acum, mâine totul va fi mai scump”, a declarat Serghei Țelikov, directorul Autostat, în condiţiile în care guvernul rus vrea să majoreze TVA-ul începând cu 1 ianuarie 2026.

După ce producătorii auto occidentali s-au retras din Rusia în 2022, ca urmare a invaziei Ucrainei, piața auto a suferit o cădere abruptă. În lipsa acestora, brandurile chineze au câștigat teren, deși anterior erau privite cu reticență de consumatorii ruși.

Față de anul trecut, prețul a crescut cu 3,5%, iar comparativ cu 2021, este cu 60% mai mare. Totodată, în raport cu acum cinci ani, prețul s-a dublat.

În 2024, rușii au cheltuit o sumă record de 4,9 trilioane de ruble (60,27 miliarde de dolari) pentru mașini, fiind vândute 1,6 milioane de unități. Deși în 2025 ritmul vânzărilor a încetinit, se observă semne de revenire, susținute de scăderea dobânzii de referință și de o posibilă creștere a taxei de casare, care încurajează achizițiile.

Luna octombrie a adus o creștere semnificativă a vânzărilor: 165.702 mașini noi au fost cumpărate, cu 35% mai mult decât în septembrie. Asociația Oamenilor de Afaceri Europeni și-a revizuit estimarea pentru întregul an la 1,28 milioane de unități, față de 1,25 milioane anterior, sugerând că rezultatul final ar putea fi chiar mai bun.

Pentru anul 2025, Banca Centrală a Rusiei presimte o inflație între 6,5% și 7,0%.