Antreprenorul și politicianul, activ în campania electorală a lui Donald Trump, promite că, pentru prima dată, se va celebra și se va cânta în limba română la reședința viitorului președinte al Statelor Unite. Cunoscută sub numele de „Casa Albă din Sud”, proprietatea Mar-a-Lago din Florida a fost locul unde s-au luat decizii globale importante și de unde Donald Trump a condus SUA în mandatul său anterior.

„Pentru prima oară în istorie, se va vorbi și cânta românește în inima conducerii Statelor Unite”, declară românul din echipa lui Donald Trump, vecin cu viitorul președinte și membru al Comitetului Executiv al Partidului Republican din Palm Beach. „Dacă până acum am organizat doar evenimente politice de ani de zile la Mar-a-Lago, reședința președintelui Donald J. Trump, cu mare plăcere vă anunț că, pe 12 aprilie, va avea loc un eveniment dedicat familiei noastre, românilor și României. Cred că, pentru prima dată în istorie, se va vorbi și cânta românește aici, pe tărâm american, în inima conducerii Statelor Unite”, anunță Sprînceană, fondatorul uneia dintre cele mai mari companii de transport rutier din America, dar și din Europa.

Cine este Dragoș Sprînceană

„Vin dintr-o țară fost comunistă și știu prea bine ce înseamnă socialismul. Ce poate să-și dorească mai mult un american decât libertatea de a fi și de a face ceea ce dorește, legal desigur, pentru a deveni cel mai bun? Am venit în această țară acum 18 ani, fără nimic. Am luat-o de la zero, având doar o lingură și o furculiță. Am muncit din greu, am mers la școală între timp, iar astăzi pot spune că America este într-adevăr țara tuturor posibilităților. Mă simt responsabil să mă implic, pe măsura posibilităților mele, în susținerea președintelui Trump și a Partidului Republican, pentru a păstra valorile pe care ni le-au transmis părinții fondatori prin Constituția acestei țări”, a declarat Sprînceană pentru publicația „Tribuna Românească”.

Drumul spre succes al tânărului antreprenor din Constanța, asemeni starului de la Hollywood, Sebastian Stan, este o poveste demnă de un film. Fondator al grupului GoldCoast, una dintre cele mai mari companii de transport și depozitare din nordul Statelor Unite, acesta a avut o carieră profesională impresionantă. Înainte de a înființa propria companie, Sprînceană (46 de ani) a încercat diverse meserii. În România, a activat ca model și animator în cadrul unui show estival al Pro TV. După ce s-a mutat în SUA, a început ca barman și salvamar, iar ulterior a devenit agent imobiliar.

Compania sa dispune de o flotă de 1.500 de camioane și angajează peste 1.000 de oameni. În prezent, GoldCoast operează în state precum Illinois, Florida și Arizona, extinzându-se și în Europa. Deși este cunoscut pentru activitatea sa politică, Sprînceană a evitat, până de curând, implicarea în evenimentele sociale din comunitățile românești din SUA.

