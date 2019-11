Peste 200 de pasionați de tehnologie vor dezvolta soluții de impact pentru societate la DevHacks

Timp de 24 de ore, participanții vor crea soluții la probleme din cotidian în cadrul categoriilor precum: Women in Tech, FINTECH, Digital Transformation, Future in Banking, Gaming, Social Impact. Cele 65 de echipe vor avea sprijin constant și vor fi ghidate de peste 45 de profesioniști din domeniul IT de la companii de top, precum Cognizant Softvision, London Stock Exchange Group, Metro Systems, Raiffeisen Bank, Virtual Gaming Worlds, Banca Comercială Română, Microsoft, Pentalog, Cyber Smart Defence.

Cea de-a cincea ediție aduce mai multe noutăți pe piață: pe lângă faptul că DevHacks este primul hackathon tematic, “Alice in Cyberland”, acesta se bucură și de o nouă categorie de interes pentru participanți, Social Impact. De asemenea, în acest an, DevHacks are alături compania internațională Virtual Gaming Worlds, multinaționala care în viitorul apropiat își propune intrarea pe piața de gaming din România.

Parte din experiența DevHacks vor fi și mentorii locali și internaționali care vor susține participanții pe toată durata competiției, atât cu sfaturi și feedback, cât și cu idei noi. Printre aceștia se află: Matt James, Chief Technology Officer at VGW - Virtual Gaming Worlds, Vlad Cioaba, Senior Software Engineer at London Stock Exchange Group, Web Analytics Engineer at Metro Systems Romania, Adrian Voicu, Head of IT Production at Raiffeisen Bank, Adrian Florescu, Senior iOS Developer at Cognizant Softvision, Simona Sandru, President and Founder, Global Women in Tech IT Project Director Pentalog, Alexandra Ciortea, Architect, Data & AI CTO Office at Microsoft. Concurenții se pot evidenția în fața juriului format din investitori și companii de top și pot câștiga parteneri de lungă durată în dezvoltarea lor și a propriilor business-uri.

Pentru o experiență completă, zonele de Fun & Relax vor facilita divertismentul pe parcursul evenimentului. Partenerii noștri Laptăria cu Caimac, Yummy Tummy, Aquacarpatica și Tassimo le vor da participanților un boost de energie, vor pregăti gustări sănătoase și momente de hidratare, iar Cabina Trăsnită va surprinde momentele în care se leagă prieteniile și colaborările în cadrul DevHacks.

DevHacks este realizat cu sprijinul partenerilor noștri: Cognizant Softvision, London Stock Exchange Group, Raiffeisen Bank, Metro Systems, VGM – Virtual Gaming Worlds, Banca Comercială Română.

Mai multe detalii despre hackathon pot fi accesate pe: http://www.devtalks.ro/bucharest/devhacks/