Peste 170.000 de pelerini au trecut până în prezent prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, până sâmbătă, 1 noiembrie.

De duminica trecută, după încheierea slujbei de sfințire a picturii Catedralei Naționale, numărul credincioșilor așezați la rând pentru închinarea în Sfântul Altar s-a menținut foarte ridicat.


Timpul de așteptare poate fi consultat prin aplicația de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureștilor utilizând următorul link: https://arhiepiscopiabucurestilor.ro/stiri/comunicate-si-mesaje/sfintirea-picturii-catedralei-nationale-harta-interactiva.

Programul de închinare și trecere prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale a fost prelungit, noul termen limită fiind miercuri, 5 noiembrie, până la miezul nopții.

