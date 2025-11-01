De duminica trecută, după încheierea slujbei de sfințire a picturii Catedralei Naționale, numărul credincioșilor așezați la rând pentru închinarea în Sfântul Altar s-a menținut foarte ridicat.
Timpul de așteptare poate fi consultat prin aplicația de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureștilor utilizând următorul link: https://arhiepiscopiabucurestilor.ro/stiri/comunicate-si-mesaje/sfintirea-picturii-catedralei-nationale-harta-interactiva.
Programul de închinare și trecere prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale a fost prelungit, noul termen limită fiind miercuri, 5 noiembrie, până la miezul nopții.