Cîmpeanu a amintit că una dintre condițiile reluării cursurilor cu prezență fizică este imunizarea.

”Întoarcerea la şcoală cu prezenţa fizică se poate face în funcţie de mai mulţi parametri, printre care vaccinarea, singurul lucru care ne poate ajuta să punem capăt acestei crize sanitare. Toate celelalte măsuri extrem de importante, precum purtarea măştii de protecţie, păstrarea unei distanţe adecvate, respectarea regulilor de igienă şi chiar testarea sunt măsuri importante care ne ajută să ţinem sub control evoluţia pandemiei, dar nu ne ajută să punem punct, să punem capăt acestei crize sanitare. Singura măsură este vaccinarea, care este şi trebuie să rămână un act voluntar, ea nu poate fi obligatorie, dar decizia corectă nu poate fi luată decât atunci când deţinem informaţia corectă şi completă, când suntem capabili să punem în balanţă raportul risc-beneficiu. Astfel de întâlniri alături de profesionişti au menirea să răspundă acestor întrebări, să răspundă încă o dată că nu există o situaţie cu risc zero, doar cu beneficii. Important este să putem aprecia raportul risc-beneficii. Fiecare trebuie să înţelegem că decizia fiecăruia dintre noi ajută la finalizarea unei perioade de criză pe care nimeni nu şi-a dorit-o şi nu şi-o doreşte. Aceste întâlniri sunt importante în măsura în care reuşesc să aducă plus valoare, care să risipească din semnele de întrebare pe care în mod firesc mulţi dintre noi le-am avut sau le avem încă. Universităţile româneşti au făcut eforturi mari pentru a se adapta acestei perioade de criză, pentru a sprijini instituţiile de învăţământ preuniversitar”, a spus ministrul la conferința online ”Vaccinare şi testare pentru învăţare!".

Cîmpeanu a precizat că ”personalul din învăţământ rămâne categoria socio-profesională numeroasă în valoare absolută, din perspectiva vaccinării”, adăugând că peste 154.000 de angajaţi s-au vaccinat.

Conferința ”Vaccinare şi testare pentru învăţare!”, organizată la Iaşi de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa”, a avut ca obiectiv promovarea măsurilor care susţin siguranţa sanitară în şcoli, grădiniţe şi universităţi prin informare corectă, conştientizare şi asumarea responsabilităţii individuale.