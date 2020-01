Peste 100 de percheziții în București și în 25 de județe. Prejudiciul, imens

Achizițiile s-au făcut de la firme care nu au personal angajat, administrate de aceleași persoane fizice.

Polițiștii de investigare a criminalității economice fac 102 percheziții domiciliare și pun în aplicare 15 mandate de aducere în județele Olt, Vâlcea, Prahova, Dâmbovița, Caraș-Severin, Călărași, Buzău, Ilfov, Brăila, Galați, Gorj, Hunedoara, Timiș, Tulcea, Cluj, Dolj, Alba, Constanța, Brașov, Argeș, Teleorman, Mehedinți, Ialomița, Arad și Giurgiu, precum și în București, potrivit Mediafax.

Perchezițiile au loc la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale și instituții.

Acțiunea are loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, fiind efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de amenințare, falsificarea de instrumente de plată, abuz în serviciu, fals intelectual, delapidare și instigare la abuz în serviciu.