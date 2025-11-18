Scopul rețelei ar fi fost obținerea de despăgubiri de la companiile de asigurări sau evitarea plății ratelor pentru vehiculele achiziționate.

Cum funcționa schema

Anchetatorii au stabilit că șapte persoane ar fi achiziționat mașini scumpe din diferite state ale Uniunii Europene, pe care le-au adus în România și le-au înmatriculat. Ulterior, autoturismele au fost vândute unor cumpărători de bună-credință, înainte ca în țara de origine a vehiculului să fie anunțată „furtul” acestuia.

Prin acest artificiu, suspecții încercau fie să obțină bani de la firmele de asigurări, fie să scape de obligațiile financiare pe care le aveau la achiziția inițială.

Prejudiciul calculat până în acest moment depășește 375.000 de euro.

Descinderi și bunuri ridicate

Marți dimineață, polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale, sprijiniți de trupele speciale ale Jandarmeriei și de IPJ Dolj, au pus în aplicare șapte mandate de percheziție. În locațiile vizate au fost găsite și ridicate documente, dispozitive electronice, bani și chiar o armă, care urmează să fie supusă unei expertize.

Oamenii legii au identificat și cele patru autoturisme despre care se presupune că au fost folosite în circuitul infracțional.

Toți suspecții, duși la audieri

Persoanele implicate au fost depistate și conduse la audieri pentru lămurirea situației și stabilirea măsurilor legale ce urmează să fie dispuse.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub acuzațiile de înșelăciune, tăinuire și fals intelectual.