Ancheta, coordonată de Biroul de Combatere a Criminalității Organizate Iași și DIICOT, a scos la iveală o infrastructură complexă de laboratoare clandestine, rute de aprovizionare și legături între grupări criminale din cele patru state.

Descinderi în patru țări și cantități impresionante de substanțe toxice confiscate

În cadrul operațiunii au fost efectuate 18 percheziții, iar autoritățile au găsit cantități semnificative de produse chimice utilizate la fabricarea drogurilor. Printre acestea se numără peste cinci kilograme de metamfetamină, aproape 40 de kilograme de comprimate pe bază de efedrină, 280 de kilograme de sodă caustică, fosfor, 50 de litri de toluen și 70 de kilograme de reziduuri provenite din procesul de producție.

Totodată, polițiștii au descoperit și au desființat trei laboratoare improvizate, precum și echipamente folosite la transformarea precursorilor în droguri. Două autovehicule utilizate în transportul substanțelor au fost indisponibilizate.

O grupare organizată pe etape: de la obținerea precursorilor până la distribuția drogurilor

Investigațiile comune, realizate cu suportul tehnic al Europol, au arătat că gruparea opera pe mai multe niveluri, fiecare cu rol bine definit. Membrii din Republica Moldova se ocupau de obținerea și transportul precursorilor, care erau ulterior aduși în România și trimiși către Cehia. Acolo, complici ai rețelei se ocupau de conversia substanțelor în metamfetamină, într-un laborator de tip artizanal.

Drogul finit era apoi distribuit pe piața neagră din Cehia și Germania, unde gruparea avea legături cu dealeri și consumatori. Pentru a acoperi activitățile ilegale, unul dintre suspecți ar fi folosit o firmă din Iași ca paravan, potrivit anchetatorilor.

Finalul operațiunii: 16 persoane arestate

În urma probatoriului adunat, autoritățile din Cehia, Ungaria și Republica Moldova au dispus arestarea preventivă a 16 membri ai rețelei.

Acțiunea a fost sprijinită de structurile speciale ale Poliției Iași și reprezintă una dintre cele mai ample intervenții internaționale din ultimii ani împotriva traficului de droguri de mare risc din regiune.