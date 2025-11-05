Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, cazul a fost investigat în cadrul operațiunii „JUPITER”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Plângeri fictive și documente falsificate

Anchetatorii au stabilit că bărbatul, în vârstă de 48 de ani, originar din localitatea Rebra, ar fi început activitatea infracțională în 2022. Acesta ar fi înaintat mai multor instituții – inclusiv unități de poliție, parchete și alte autorități – plângeri penale care semnalau fapte inexistente, semnate fie în nume propriu, fie în numele unor persoane fictive.

Mai mult, anchetatorii susțin că bărbatul a creat sau modificat documente oficiale, unele chiar în numele unor instanțe de judecată, pentru a susține veridicitatea plângerilor. Într-un alt caz, produs în luna iulie 2025, acesta ar fi transmis unei unități bancare o solicitare falsă, pretinzând că acționează în numele unui magistrat, pentru a obține date despre conturile și tranzacțiile unor persoane.

Descoperire impresionantă la percheziții

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bistrița-Năsăud, sub supravegherea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, au efectuat marți trei percheziții domiciliare – una la sediul unei instituții publice și două la locuințele suspectului.

În urma descinderilor, au fost găsite 40 de laptopuri, mai multe medii de stocare și o serie de înscrisuri cu valoare probatorie. Toate au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Măsuri luate de anchetatori

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind ulterior plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. El este acuzat de inducerea în eroare a organelor judiciare, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, Serviciului Criminalistic și al luptătorilor din Gruparea Mobilă de Jandarmi Mureș.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea eventualelor persoane implicate.