Un bărbat de 65 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacat pe stradă de 4 câini fără stăpân. Omul a fost desfigurat de maidanezi și a fost la un pas de a rămâne fără auz.

ncidentul a avut loc în zona Cicoarei din Iași când bărbatul se întorcea de la fratele său. Omul a fost înconjurat de câinii fără stăpân și nu a mai avut nicio scăpare. A fost pus la pământ și a scăpat abia când l-a văzut un trecător. Tot el este cel care a chemat ambulanța.

„Nu aveam nicio șansă. Veneau spre mine. M-au atacat. M-au pus jos, nu am mai știut ce-i cu mine. Eu m-am apărat la față să nu mă desfigureze. M-au tăvălit pe jos. Am piciorul rupt. Eu gata, am zis. Nu mai am viață, mă omoară. M-am băgat ghem. Am băgat geaca să nu mă ia de față”, a declarat Marcel Zavarache.



A ajuns la Spitalul „Sfântul Spiridon” în stare gravă. Medicii l-au preluat de urgență. Bărbatul avea mai multe plăgi mușcate, inclusiv la nivelul feței. Este în stare stabilă dar va avea nevoie de multe zile de spitalizare până se va recupera.

„Plăgile erau la mai multe niveluri. Evident, cu sângerare importantă la nivelul feței. A fost trimis pentru consult de specialitate pentru profilaxie antirabică la spitalul de boli infecțiose. Are nevoie intervenții chirurgicale în continuare, iar pronosticul său estetic este unul rezervat”, a declarat medicul Diana Cimpoeșu de la SMURD Iași.

Problema câinilor vagabonzi din zonă este cunoscută deja de mai mulți ani. Autoritățile locale dau asigurări că maidanezii vor ajunge în adăposturile special amenajate, dar și acestea sunt pline de animale fără stăpâni.