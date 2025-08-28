”La data de 27 august a.c., în urma cercetărilor efectuate de poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Urbane Timişoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, un bărbat de 71 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală. În fapt, la aceeaşi dată, poliţiştii au fost sesizaţi prin plângere de către o femeie cu privire la faptul că, în jurul orei 18:40, în timp ce se afla pe strada Piaţa Gheorghe Domăşneanu, un bărbat ar fi exercitat asupra sa acte de natură sexuală”, a transmis IPJ Timiş.