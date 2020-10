Pelerinajul de Sfântul Dimitrie, INCERT în timpul epidemiei COVID. Premierul Ludovic Orban speră la un acord cu Patriarhia

„Apreciez dorința de a respecta regulile de protecție sanitară, specialiștii vor face o evaluare și vor formula propriul punct de vedere și sper să se ajungă la o formă de înțelegere, o formă de acord.

Sfântul Dimitrie de la București nu este un pelerinaj similar cu pelerinajul de la Sfânta Parascheva, în care 85% din pelerini sunt veniți din țară, la Sfântul Dimitrie două treimi dintre cei care participă la slujbă sunt bucureșteni”, a declarat premierul Ludovic Orban.

„Vom face o analiză şi când specialiştii vor prezenta un punct de vedere îl vom anunţa”, a mai spus premierul, în încheiere, întrebat despre anunțul Patriarhiei legat de organizarea pelerinajului din Capitală.

Premierul a declarat joi seară că nu a discutat cu patriarhul Daniel despre pelerinajul de Sf. Dimitrie.

„Întâlnire cu patriarhul Daniel am periodic, dar nu s-a luat vreo decizie legată de Sf. Dimitrie. (...) Nu am agreat niciun fel de înțelegere până acum. (...) Deocamdată nu am luat nicio decizie legată de Sf. Dimitrie. Cum să aprob? Vedeți vreun document? Guvernul acționează prin decizii”, a spus șeful Guvernului, la EuropaFM.

În replică, Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, susține că organizarea pelerinajului s-a decis cu autoritățile abilitate să ofere aprobare pentru evenimentul religios.

„Această procesiune a fost anulată. Vorbim de un pelerinaj în condiții foarte severe, de strictețe, de precauție. Este vorba de condiții pe care le-am stabilit în deplin acord și prin protocol încheiat cu autoritatile abilitate sa ofere aprobare pentru organizarea acestui eveniment public foarte restrans, doar la cei din municipiul București. Este vorba de diminuarea masivă a numărului de clerici, de reducere a perioadei de expunere a Sfintelor moaște la doar trei zile și ,bineînțeles, acceptul la ele (...) se va face într-un mod fără precedent: se va sta la rând, persoană după altă persoană, nu persoană lângă persoană, cu mera până acum, dupa pers, pe un culoar uni de acces, foarte bine delimitat”, a explicat Vasile Bănescu, vineri, la Realitatea PLUS.

Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, va avea loc, de duminică până marți, însă în cadrul unui program strict, condițiile impuse de pandemie, potrivit anunțului Patriarhiei Române. Potrivit unui protocol încheiat de municipalitate cu Patriarhia și semnat de Gabriela Firea, încă primar în exercițiu, la eveniment vor putea participa doar credincioşii din capitală.