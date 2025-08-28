"La data de 28 august a.c., în urma schimbului de informații realizat prin Biroul Sirene al Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu cei ai orașului Chișineu-Criș, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, au pus în aplicare 4 mandate europene de arestare", informează joi Poliția Română, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, mandatele erau emise de autorităţile din Austria, pe numele a patru bărbaţi, cu vârste între 32 şi 41 de ani, toţi din localitatea arădeană Nădab. Aceştia sunt cercetaţi pentru 33 de infracţiuni contra patrimoniului, pe teritoriul Austriei.

Cei patru bărbaţi urmează să fie prezentaţi magistraţilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, pentru luarea măsurilor legale care se impun.