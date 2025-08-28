Patru mandate de arestare europene, puse în aplicare la Arad: suspecții au comis 33 de infracțiuni în Austria

Patru mandate de arestare europene, puse în aplicare la Arad: suspecții au comis 33 de infracțiuni în Austria/Arhivă foto
Patru mandate de arestare europene, puse în aplicare la Arad: suspecții au comis 33 de infracțiuni în Austria/Arhivă foto

Patru mandate europene de arestare au fost puse în aplicare de polițiștii arădeni în cazul unor români suspectați că au comis 33 de furturi de patrimoniu în Austria. Suspecții au vârste cuprinse între 32 și 41 de ani și sunt toți din localitatea arădeană Nădab. 

"La data de 28 august a.c., în urma schimbului de informații realizat prin Biroul Sirene al Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu cei ai orașului Chișineu-Criș, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, au pus în aplicare 4 mandate europene de arestare", informează joi Poliția Română, într-un comunicat. 

Potrivit sursei citate, mandatele erau emise de autorităţile din Austria, pe numele a patru bărbaţi, cu vârste între 32 şi 41 de ani, toţi din localitatea arădeană Nădab. Aceştia sunt cercetaţi pentru 33 de infracţiuni contra patrimoniului, pe teritoriul Austriei.

Cei patru bărbaţi urmează să fie prezentaţi magistraţilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, pentru luarea măsurilor legale care se impun.