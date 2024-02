Când Roberto Brazzale povestește despre noii angajați din fabrica sa de produse lactate, o face cu un zâmbet larg. El descrie echipa sa, ușor diferită față de alte companii, ca fiind o adevărată mină de aur.

Patronul italian conduce una dintre cele mai vechi fabrici de lactate din țară împreună cu cei doi frați ai săi și a făcut senzație prin decizia neobișnuită de a angaja exclusiv persoane de peste 60 de ani pentru o anumită ramură a companiei. Motivul acestei alegeri neconvenționale este dezamăgirea sa față de performanțele tinerilor, susține el.

Cu ceva timp în urmă, Brazzale căuta angajați pentru un nou proiect. Pe lângă produsele tradiționale precum untul clasic și brânzeturile Mozzarella, Grana Padano și Scamorza, a dorit să comercializeze produse speciale cu unt gurmet. De fapt, a avut și câteva persoane de 30 de ani în probe. Descrie experiența cu ele drept dezamăgitoare: "le lipsea puterea și energia", spune acesta. De aceea, în cele din urmă, doar opt bărbați și femei cu vârsta de minimum 60 de ani au fost angajate.

"Noii angajați vin cu foarte multă experiență"

„Pentru mine, toți sunt oarecum tineri, pentru că vârsta nu contează având în vedere entuziasmul și energia pe care încă le poți avea când ai peste 60 de ani”, spune Brazzale într-un interviu preluat de indonewyork.com.

Nu a regretat niciodată decizia sa. Dimpotrivă, spune despre noii săi angajați că aduc foarte multă energie, pasiune și, mai ales, experiență.

"Ei au o experiență complet diferită față de cei tineri. Ei înțeleg cât de importantă este munca. Când ești tânăr, nu înțelegi asta - înțelegi abia mai târziu", a spus Brazzale, care la rândul său are aproximativ 60 de ani.

Noii angajați sunt în mare parte vechi cunoștințe și prieteni care se cunosc cu toții fie de la școală, fie - în stil tipic italian - din piața centrală a orașului.

După școală, au luat-o pe drumuri diferite. Sandro, de exemplu, a lucrat ca dealer de aur, Sonia a condus un restaurant cu soțul ei multă vreme.

„Toți suntem prieteni și ne cunoaștem bine”, subliniază Brazzale. „De aceea există un spirit de echipă mai puternic”.

Astăzi, echipa compusă din persoane de peste 60 de ani de la locația principală din Zanè se ocupă de comercializarea unor tipuri speciale de unt și fiecare îndeplinește câte o funcție cheie: Ugo, de exemplu, conduce un camion de aprovizionare, iar Sonia, cu care Brazzale obișnuia să chiulească de la școală, se ocupă de partea de administrare.

Italia se confruntă cu o îmbătrânire a populației

Ceea ce pare ciudat la prima vedere reprezintă o foarte mare problemă în Italia. Schimbările demografice pun o mare presiune asupra Italiei. Datele actuale de la agenția de statistică Istat sunt destul de îngrijorătoare: Nașterile au scăzut sub pragul de 400.000 pe an pentru prima dată de când au început măsurătorile din secolul al XIX-lea, scrie StiriDiaspora.

Italia are pur și simplu din ce în ce mai puțini copii, iar în plus, populația îmbătrânește de la an la an.

Idealul unei familii numeroase a devenit acum învechit în Italia, iar patronii trebuie să se reorienteze atunci când vine vorba despre angajări.

