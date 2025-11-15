Deși plecat din țară, Sebastian Ghiță, prin interpuși și firme controlate de apropiații săi, continuă să atragă contracte uriașe de la Primăria Capitalei.

Anchete recente ale jurnaliștilor arată că unul dintre oamenii cheie din jurul fugarului ar fi Alexandru Ștefan Nanu, un om de afaceri care controlează compania Euromedia Group SA, implicată în contracte cu panouri publicitare și mobilier urban. Alexandru Ștefan Nanu este de altfel, fiul primarului PSD al comunei Cornu, din Prahova, Cornel Nanu.

Un alt scandal legat de compania Euromedia a izbucnit și în urmă cu aproximativ trei ani. Încă de atunci, potrivit presei, s-a speculat că în spatele companiei ar sta, de fapt, Sebastian Ghiță.

Euromedia ar fi avut, potrivit jurnaliștilor, și contracte cu Societatea de Transport București. Firma controlată de Nanu deține un portofoliu important de panouri publicitare în Capitală și ar fi montat o parte în mod ilegal, potrivit fostului primar al Sectorului 1.

În mai multe rânduri, autoritățile locale au demontat panouri care aparțin acestei firme, invocând lipsa autorizațiilor sau amplasarea ilegală pe domeniul public.

Tot presa a dezvăluit că aceste contracte nu sunt întâmplătoare, ci fac parte dintr-un mecanism mai larg: prin firme-satelit controlate de apropiați sau asociați ai lui Ghiță, sustrag bani publici și mențin influență.

Sume uriașe ar fi obținut, potrivit presei, și prin aplicația Amparcat.ro. Însă suma pe care o încasează aplicația de parcări a fost trecută la secret, conform anchetelor jurnalistice.

Softul amparcat.ro a fost dezvoltat de firma ID Solutions Tech SRL a unui fost asociat cu un locotenent al lui

Sebastian Ghiță într-o altă firmă care are zeci de contracte uriașe cu statul. O alternativă la aplicația oficială a autorității locale București, amparcat.ro are tarife mult mai mari, în funcție de zonă.

În ciuda controverselor, nicio instituție a statului nu a intervenit să ia vreo măsură.

„Deci toată această zonă a serviciilor informatice publice și în general a informațiilor și de servicii pt cetățeni a fost gestionată de serv de informații.”, a declarat mogulul fugar Sebastian Ghiță.

Presa a scris și despre protecția pe care Ghiță a avut-o din partea serviciilor, vizibilă mai ales atunci când mogulul a fugit din țară, deși era sub control judiciar. Legătura fugarului penal cu serviciile a fost recunoscută public chiar de acesta, când a povestit cum își petrecea vacanțele cu Florian Coldea.

„La începutul lui 2010, în luna februarie, am fost împreună cu familiile în Seychelles. Doar noi. Era înainte de congresul PSD și am hotărât să mergem într-o vacanță într-o insulă exotică.”, a mai declarat Ghiță.