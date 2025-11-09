Criza izbucnită a declanșat un val uriaș de critici, punând sub semnul întrebării integritatea editorială a BBC și provocând cea mai gravă criză din istoria recentă a instituției.

Demisii în lanț la vârful televiziunii publice britanice

Tim Davie a confirmat oficial decizia de a părăsi funcția după două decenii de activitate, declarând că plecarea este exclusiv alegerea sa personală. El a transmis mulțumiri conducerii pentru sprijinul acordat și a subliniat că tranziția va fi una ordonată, oferind succesorului său timpul necesar pentru a-și pune în aplicare planurile. Davie a explicat că perioada recentă a fost marcată de presiuni uriașe, iar dezbaterea aprinsă din jurul BBC News a contribuit la hotărârea sa. „Deşi nu este singurul motiv, dezbaterea actuală în jurul BBC News a contribuit în mod firesc la decizia mea. În ansamblu, BBC funcţionează bine, dar au fost comise unele greşeli şi, în calitate de director general, trebuie să îmi asum responsabilitatea finală”, a declarat el.

Deborah Turness recunoaște greșelile, dar respinge acuzațiile de părtinire

Șefa BBC News, Deborah Turness, a făcut la rândul ei pasul înapoi, recunoscând că episodul „Panorama” a provocat prejudicii majore instituției. Într-un mesaj intern, ea a explicat că „a luat decizia dificilă că nu va mai fi rolul meu să vă conduc în viziunea colectivă pe care o avem cu toţii: să căutăm adevărul fără niciun interes ascuns”. Turness a subliniat că, deși „s-au făcut greșeli”, afirmațiile conform cărora redacția BBC ar fi părtinitoare politic sunt nefondate. Ea a precizat că și-a prezentat demisia lui Tim Davie sâmbătă, adăugând: „Controversa actuală în jurul emisiunii Panorama despre preşedintele Trump a ajuns într-un stadiu în care provoacă prejudicii BBC – o instituţie pe care o iubesc. Responsabilitatea îmi revine mie.”

Cum a izbucnit scandalul „Panorama”

Totul a pornit de la o investigație publicată de cotidianul The Daily Telegraph, care a dezvăluit că BBC ar fi manipulat editarea unui discurs al lui Donald Trump. Materialul, difuzat cu o săptămână înainte de alegerile prezidențiale americane din 5 noiembrie 2024, ar fi combinat pasaje distincte din alocuția din 6 ianuarie 2021, ziua atacului asupra Capitoliului, într-un mod care schimba complet sensul mesajului. În montajul difuzat, Trump ar fi părut că își îndeamnă susținătorii „să lupte ca niște diavoli” și să meargă cu el la Capitoliu, însă în realitate liderul american spusese: „Vom merge spre Capitoliu şi îi vom încuraja pe curajoşii noştri senatori şi reprezentanţi din Congres”, iar expresia „luptă ca nişte diavoli” făcea parte dintr-un alt fragment, fără legătură directă cu acel moment.

Reacții furioase din tabăra Trump

După apariția dezvăluirilor, reacțiile nu au întârziat. Donald Trump Jr. a distribuit articolul pe platforma X, comentând: „«Reporterii» de ştiri false din Marea Britanie sunt la fel de necinstiţi şi plini de rahaturi ca cei de aici, din America!!!!” La scurt timp, purtătoarea de cuvânt a fostului președinte, Karoline Leavitt, a declarat pentru The Telegraph: „Contribuabilii britanici sunt forţaţi să plătească factura pentru o mașinărie de propagandă de stânga.” Aceasta a adăugat că BBC-ul funcționează ca o instituție de „știri 100% false”, acuzând televiziunea de propagandă împotriva liderului republican.

Reacția internă a BBC: „S-au făcut greșeli”

Într-o declarație oficială publicată pe site-ul instituției, Deborah Turness a admis public existența unor erori în procesul editorial, afirmând: „S-au făcut greșeli.” Aceasta a fost prima recunoaștere oficială a problemei de către conducerea BBC, după izbucnirea scandalului care a zdruncinat încrederea publicului. Documentarul difuzat de „Panorama” a fost criticat pentru modul în care a combinat imagini și sunet într-un montaj considerat de presă drept înșelător.

Un simbol al presei publice în mijlocul furtunii

Criza actuală a aruncat o umbră grea asupra reputației BBC, considerată până acum un model de echilibru jurnalistic și independență editorială. Faptul că greșeala s-a produs într-un moment politic delicat, în preajma alegerilor prezidențiale din Statele Unite, a amplificat scandalul. Presiunea publică și criticile internaționale au condus inevitabil la plecarea celor doi lideri ai instituției, într-o perioadă în care BBC se confruntă deja cu dificultăți legate de finanțare și de scăderea audienței.

