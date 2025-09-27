Autoritățile au catalogat situația ca fiind parte dintr-un „atac hibrid”. Potrivit ofițerului de serviciu Simon Skelsjaer, incidentul a început în jurul orei 20:15, ora locală (18:15 GMT), și a continuat câteva ore. Una sau două drone au fost văzute atât în apropierea, cât și deasupra bazei.

Reacția autorităților

Poliția nu a oferit informații despre proveniența acestor aparate și a precizat că nu a fost luată decizia de a le doborî. Oficialii danezi au confirmat că investighează circumstanțele, dar nu au stabilit cine ar putea fi responsabil de aceste incursiuni aeriene.

Război în Ucraina, ziua 1312. Zelenski și comandantul armatei ucrainene afirmă că pierderile Moscovei sunt masive

Val de incidente similare

Evenimentul de la Karup nu este singular. În ultimele zile, au existat și alte situații asemănătoare în Danemarca, printre care și la aeroportul din Copenhaga, unde traficul aerian a fost perturbat temporar. Autoritățile au sugerat că aceste acțiuni ar putea fi parte a unor tactici de război hibrid, însă responsabilitatea nu a fost încă atribuită.

Poziția guvernului danez

Ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen a declarat, vineri, că Danemarca nu intenționează să invoce Articolul 4 al NATO, chiar dacă dronele au apărut în zone civile și militare. „Articolul 4 a fost activat de nouă ori în întreaga istorie a NATO și de două ori recent, în legătură cu Polonia și Estonia, deci nu avem motive să o facem”, a afirmat oficialul, citat de Reuters.

Legături cu Rusia și sprijin pentru Ucraina

Premierul Mette Frederiksen a menționat că incidentul cu drone, care a provocat luni seara închiderea aeroportului din Copenhaga, ar putea fi legat de presupuse operațiuni desfășurate de drone rusești în Europa. Totuși, ea nu a prezentat dovezi concrete. Moscova a respins categoric aceste acuzații. În același timp, ministrul de externe danez a confirmat, joi, un nou pachet de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 2,7 miliarde de coroane daneze (aproximativ 422,43 milioane dolari), din care o parte considerabilă va fi direcționată către industria de apărare ucraineană.

Tensiuni fără precendent: un aeroport din Danemarca a fost închis din cauza dronelor