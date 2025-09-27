În mesajul său video transmis vineri seara către populație, Zelenski a menționat o contraofensivă desfășurată în zona Dobropillia, în regiunea Donețk. Acesta a declarat că forțele sale au reușit să provoace pagube majore trupelor ruse, oprind încercările de avans către centrul logistic Pokrovsk. „Ruşii au vrut să realizeze una dintre avansările lor semnificative de-a lungul frontului, dar forţele ucrainene îi neutralizează”, a afirmat președintele ucrainean.

Zelenski a respins și declarațiile lui Vladimir Putin, care susținea în discuții cu alți lideri că armata rusă își îndeplinește obiectivele. „De ceva timp, ei sunt obligaţi, an după an, să inventeze noi motive pentru care termenele pe care le-au anunţat sunt tot amânate”, a spus Zelenski.

Sîrski: ofensiva rusă din primăvară și vară, blocată

La rândul său, Oleksandr Sîrski a subliniat că „ofensiva rusă din primăvară şi vară a fost efectiv întreruptă”. Potrivit acestuia, linia frontului activă se întinde pe 1.250 de kilometri, unde aproximativ 712.000 de militari ruși sunt implicați.

Comandantul a explicat că planurile Moscovei de a crea o „zonă tampon” în regiunile Sumî și Harkov, de a cuceri Pokrovsk și de a prelua controlul asupra întregii regiuni Donețk nu s-au concretizat. Rusia controlează în prezent peste 70% din Donețk, dar obiectivul integral al regiunii a rămas neatins.

Tactica „o mie de tăieturi”

Sîrski a detaliat modul în care Rusia a acționat de la începutul verii, prin atacuri repetate de mică amploare. „Aceasta constă în utilizarea simultană a unui număr mare de mici grupuri de atac – 4-6 militari care avansează folosind terenul, râpele şi zonele împădurite, cu scopul principal de a pătrunde cât mai adânc posibil în teritoriul nostru”, a spus comandantul.

El a menționat și o breșă creată de ruși în august în apropiere de Dobropillia, unde Ucraina a reușit să îi blocheze pe inamici de-a lungul râului Kazeni Toreț, transformând situația într-o „capcană”.

Atacuri asupra infrastructurii militare ruse

În ultimele două luni, Ucraina a atacat 85 de obiective militare și industriale din Rusia, inclusiv fabrici, depozite și baze aeriene, a adăugat Sîrski.

Trump își schimbă tonul despre conflict

Săptămâna aceasta, președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a modificat discursul privind războiul. Dacă anterior susținea că Kievul nu are resurse pentru a schimba situația, acum a declarat că Ucraina ar putea recuceri tot teritoriul pierdut, adică aproape 20% din suprafața sa.

Totuși, Trump nu a anunțat un sprijin militar suplimentar, preferând să lase sarcina în mâinile aliaților europeni.

Poziții ireconciliabile în negocieri

În timp ce Rusia afirmă că înaintează și că ar fi momentul ca Ucraina să accepte discuții de pace, Kievul a respins ferm condițiile Moscovei, pe care le consideră echivalente cu o capitulare.

Între timp, rapoartele serviciilor occidentale estimează că ambele tabere au înregistrat peste un milion de morți și răniți, deși cele două state comunică rar date oficiale despre pierderi.